Родившая Костенко рассказала о втором ребенке

Полтора месяца назад 24-летняя Анастасия Костенко и 31-летний футболист Дмитрий Тарасов стали родителями. Недавно дива сообщила своим поклонникам, что не собирается останавливаться на достигнутом и планирует родить снова.



Отвечая на вопрос одного из подписчиков в Instagram, Костенко рассказала, что планирует совмещать карьеру и материнство. Однако семья для нее находится на первом месте. "Если работа не вредит семье и не обделяет вниманием домочадцев, то имеет место быть. Насчет ребенка – конечно, Дай Бог", – заявила дива.

Кроме того, Анастасия призналась, что в период грудного вскармливания стала еще тщательнее следить за своим питанием. "Кто-то пишет, что лучше все есть, приводит в пример Америку, где напрочь отсутствует диета при ГВ и тд. Я же для себя и ребенка нашла замечательный баланс – не грешу в питании и ночи великолепные, так как я сама переживаю, когда малышке плохо", – объяснила дива.

Напомним, что ранее cупруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко подверглась критике в Сети. Известный блогер Лена Миро усомнилась в интеллектуальных способностях молодой мамы.

Все началось с того, что Анастасия опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором позирует с белоснежной коляской и подругой на борту ресторана-яхты "Чайка". Счастливые девушки запечатлены в нежных платьях пастельных оттенков. "Сегодня наша Милана приобрела свою святую покровительницу. P.S. Я и моя кума Ксюнчик! Всю мою беременность находилась рядом", – написала Анастасия в Instagram.