Абрамович готов лишиться самого дорогого
По информации источников, не названный инвестиционный банк оценивает возможность продажи клуба "Челси". Сообщается, что Абрамович захотел продать клуб после того, как власти Великобритании отказали ему в рабочей визе.
Абрамович якобы принял такое решение, так как больше не может работать в стране легально, передает The Sunday Times. Так, в мае 2018 года проект по строительству нового стадиона для "Челси" был заморожен. Причиной этому был назван "неблагоприятный инвестиционный климат".
Напомним, в июне Абрамович не стал продавать "Челси" богатейшему человеку Британии Джеймсу Рэтклиффу 2 миллиарда фунтов. Это цена составляет примерно 2,7 миллиарда долларов.
Ранее владелец британского футбольного клуба приобрел элитную недвижимость в Лондоне. Стоимость жилья составила порядка 2,5 миллиарда рублей.
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