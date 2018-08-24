Орбакайте неожиданно раскрыла рот на прощальном ужине Пугачевой

Прибалтийские каникулы Примадонны подошли к концу. Напоследок она собрала родных и друзей на банкете.

В этом году Алла Пугачева приехала в Юрмалу позже обычного и пробыла там меньше прежнего – много времени провела на Кипре и Сардинии. Однако она успела и по магазинам походить, и на концерте Светланы Лободы блеснуть, и на сольнике Кристины Орбакайте сплясать.

Любимая Прибалтика для Пугачевой – еще и возможность встретиться с друзьями, на которых в суетной Москве времени нет. На излете лета в Юрмале отдыхают в купленных квартирах и домах многие артисты. Самых близких Примадонна собрала на прощальном ужине.

Композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, Виола Сюткина, Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и детьми – компания была теплой и доброй. "Спасибо, Алла Пугачева, за удивительный вечер", – обратился к последней народной артистке Советского Союза Николаев. На своей странице в соцсети он опубликовал фото с раскрывшей рот Орбакайте.

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 23 Авг 2018 в 2:15 PDT

Несколько лет назад она перепела старый шлягер Пугачевой, в котором есть такие слова: "Снова птицы в стаи собираются,/ Ждет их за моря дорога дальняя,/ Яркое, веселое, зеленое –/До свиданья, лето, до свидания!" В конце августа это звучит очень актуально.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) 23 Авг 2018 в 2:17 PDT

На осень у Пугачевой большие планы. Говорят, она начинает готовиться к юбилейному сольному концерту, который даст в Москве в апреле 2019-го. "Следующий год у Аллы – юбилейный. Думаю, она вернется на сцену. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни – вечные, они живут уже 30-40 лет", – заявил поэт Илья Резник.

К нему-то за новой песней и обратилась Примадонна. "Илюша, я очень прошу, чтобы к моему юбилею в будущем году ты написал песню", – сказала она автору хитов "Маэстро", "Без меня", "Старинные часы", "Как тревожен этот путь", "Три счастливых дня", "Балет".