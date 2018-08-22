Народ ошалел от вида разгоряченной Пугачевой

Примадонна весело проводит время в курортной Юрмале. В понедельник она подпевала на концерте Светланы Лободы, а во вторник плясала на сольнике у Кристины Орбакайте.

В начале концерта публика перешептывалась: придет ли, мол, Алла Борисовна. На выступлении мужа, юмориста Максима Галкина певица не появилась, делегировав вместо себя детей Лизу и Гарри в сопровождении режиссера Галины Волчек и ближайшей подруги Алины Редель. И то правда – зачем ходить на концерты пятого супруга, который и дома может устраивать представления? Сиди на диване, радуйся искрометным монологам и метким пародиям!

Вот и здесь вначале увидели супругу Игоря Николаева Юлию Проскурякову. Потом заметили самого композитора, который танцевал. Выходили в этот вечер и младшие дети многодетной исполнительницы – Клава Земцова и Дэни Байсаров. Ну а Пугачева появилась эффектно – вместе с мужем она вышла на сцену зала "Дзинтари" и пустилась в пляс. Да какой! И вприсядку, и кадриль – 69-летняя звезда разошлась не на шутку. "Веселая семейка!" – пошутила Кристина, увидев разгоряченную мать и отчима.

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) 21 Авг 2018 в 12:38 PDT

Примадонна выглядела очень стильно и юно – джинсы, кепка, куртка в модном стиле "милитари", кроссовки. "Мое самое большое желание, мой стимул – чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку, – любит говорить артистка. – И мне все равно, что подумают другие. Когда на светском рауте все сверкают в бриллиантах, я прихожу в свитере. Это очень удобная позиция. Раньше не было денег – надо было выкручиваться. И фигуры не было. Но дело даже не в фигуре, а в образе. Не хочу показывать себя как на подиуме".

Напомним, что в декабре 2016-го Алла Борисовна посетила премьеру программы Кристины "Бессонница" в Кремле, а теперь оценила выступление талантливой дочки в "Дзинтари". А народ порадовался за эту большую творческую семью, без которой у нас, кажется, и эстрады бы не было.