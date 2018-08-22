Резко помолодевшая Стриженова озадачила народ

Популярная ведущая заинтриговала своих поклонников. Екатерина Стриженова разместила на своей странице в Instagram фото, на котором очень молодо выглядит.

На снимке знаменитость запечатлена в профиль, лицом к окну с жалюзи. На Екатерину, загадочно смотрящую на улицу, падают солнечные блики.

"До сих пор ученые до конца не выяснили почему же зебры полосатые?!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала фото знаменитость. Одни подписчики философски порассуждали на эту тему, другие выразили свое мнение иронически.

Также многие удивились, как резко помолодела Стриженова. "Кать, тебе 20 лет!!! Я в изумлении)))", "Не мучайся вопросом и не жди ответа, прекрасна ты сама, как этот лучик света", "Очень молодо выглядите без боевой раскраски!!!" – прокомментировали кадр пользователи соцсети.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 21 Авг 2018 в 10:50 PDT

Напомним, ранее, после того как зрители программы "Время покажет" заявили, что Екатерине Стриженовой не место в политическом ток-шоу, за телеведущую вступились поклонники. Развязалась жаркая баталия. Народ рьяно защищает свою любимицу от нападок и просит ее не обращать внимание на хейтеров.

Как писали Dni.Ru, в Сети из-за "Время покажет" разгорелся скандал. Зрителям пришлась не по вкусу телеведущая. Пользователи соцсетей заявили, что красавице-актрисе не место в политическом ток-шоу.