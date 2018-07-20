В жизни лучше: фото на паспорте Стриженовой повергло в шок

Телеведущая Екатерина Стриженова показала необычный презент от поклонника. Знаменитость получила подарок в стиле hand made.

В микроблоге Екатерина опубликовала фото, на котором демонстрирует обложку для паспорта. На лицевой части изделия красуется то ли нарисованный, то ли напечатанный портрет самой Стриженовой.

Ниже звезда написала, что ей не терпится применить презент по назначению. "Теперь паспорт вложу в новую обложку! Я лично не знакома с художником, мне просто передали. Всегда восхищаюсь людьми, которые могут что-то делать своими руками, спасибо!" – отметила знаменитость под публикацией.

Мнения поклонников разделились. Кто-то утверждал, что изображение на обложке очень близко к оригиналу, они шокированы сходством, и теперь документ можно предъявлять не открывая. "Классно, похожа, красивая. Я тоже восхищаюсь, кто умеет что то делать своими руками. Браво художнику (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прикольная обложка. Хозяйку можно будет узнать не открывая паспорт", "Роспись роскошная! Мастеру БРАВО👏👏👏", – писали фолловеры.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 20 Июл 2018 в 6:04 PDT

Другие же говорили, что в жизни звезда намного симпатичнее, мол, мастер изобразил кого-то похожего, но никак не Стриженову: "Овал лица немного не получился в жизни милее вы😉", "художник сделал вас на два размера больше", "Вы лучше 👌, на картине не вы😊", "Не похоже. Извините 🌞". Добавим, что фантазия пользователей Сети так разыгралась, что некоторые увидели на обложке другую артистку: "Немного на Наташу Королеву похожа... обложка.😊😉😚".