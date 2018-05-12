Скандальный победитель "Голоса" нелицеприятно высказался о Пелагее

Победитель шоу "Голос. Дети" Рутгер Гарехт рассказал о своем участии на проекте. По словам юного певца, сложности во время телешоу его лишь радовали.

"Я люблю трудности. За два дня до выступления последней тройки мне поменяли песню. Эта неожиданность и понравилась", – честно признался Рутгер.

Кроме того певец беспристрастно высказался о работе с Пелагеей. "Я посчитал ее более опытной, так как она была практически во всех сезонах "Голоса", поэтому и пошел к ней", – сообщил Гарехт, добавив, что хоть и обменялся со знаменитой певицей контактами, на дальнейшее сотрудничество не рассчитывает. "Насчет совместных планов и работы в будущем не договаривались", – пояснил он.

Между тем, Рутгер рассказал, что поддерживает связь с другими участниками "Голоса". "В соцсетях общаюсь практически со всеми, но больше всего подружился с девчонками, с которыми был в суперфинале проекта", – цитирует юного певца сайт Orenday.ru.

Как писали Dni.Ru, подопечный Пелагеи 11-летний Рутгер Гарехт из Оренбурга занял первое место в последнем сезоне шоу "Голос. Дети". В финале телепроекта юный певец исполнил хит Олега Газманова "Офицеры". Победителю вручили памятную статуэтку и миллион рублей от Первого канала.

Однако с итогом шоу многие россияне не согласились. В Сети разгорелся скандал. Народ на различных форумах и в соцсетях заявлял, что 11-летний оренбуржец не был лучшим в финале.