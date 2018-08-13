Объявлены наставники шоу "Голос. 60+"

Организаторы проекта рассказали, кто станет воспитывать возрастных вокалистов. Новость появилась в прямом эфире "ВКонтакте".

Известно, что ими станут Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе. Имя же четвертого наставника продюсер Юрий Аксюта оставил в тайне. Но его вскоре объявят. Это случится, когда начнутся съемки первого этапа конкурса, слепых прослушиваний.

По словам организаторов, на этот раз шоу будет проходить в "облеченном варианте" и состоять из четырех этапов. в эфир также выйдет всего четыре выпуска шоу. Участниками нового шоу станут люди старше 60 лет. Первый сезон "Голос. 60+" стартует уже в сентябре этого года. Вести шоу будет Дмитрий Нагиев. Аккомпанировать исполнителям станет джаз-бэнд "Фонограф" под управлением Сергея Жилина.

Также известно, что создатели "Голоса" решили заменить кресла. Теперь вместо традиционных красных наставники будут вращаться в черных.

Публикация от #Голос (@voice1tv) 14 Июл 2018 в 12:46 PDT

Музыкальное шоу "Голос" – это российская версия международного проекта The Voice. С 2014 года был запущен детский аналог проекта – "Голос. Дети", который возглавил топ-10 самых рейтинговых программ.

Ранее в августе исследователи Лондонской школы экономики и политических наук сообщили, что реалити-шоу о богачах опасны для телезрителей. Эксперты полагают, что телешоу о гламурной жизни способствуют притуплению у зрителей чувства сострадания к малообеспеченным людям.