Самбурская разоблачила шоу "Битва экстрасенсов"

Артистка встретилась с поклонниками и ответила на их вопросы. Она призналась, что карьера для нее важнее личной жизни.

Анастасия Самбурская, помимо шоу "Ревизорро" на "Пятнице!", возвращается в сериал "Универ", новый сезон которого скоро выйдет на ТНТ. Кроме того, артистка играет в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Она востребована, пожалуй, как никогда.

Частная жизнь звезды вызывает у поклонников не меньший интерес, чем ее роли. Полгода назад Самбурская развелась с актером Кириллом Дыцевичем после трех месяцев замужества. Теперь для нее главное – работа. "Если бы у меня был шанс выбрать, я бы все равно карьеру выбрала. Так интереснее. Есть разные женщины: кто-то любит борщ варить, а кто-то кино, вино и домино", – цитирует артистку сайт "Комсомольская правда".

Был у Самбурской интересный опыт: однажды ее пригласили на передачу "Битва экстрасенсов". Она разоблачила шоу и отметила, что не все, что зрители видят на экране, так, как изначально было снято. "Кое-где был монтаж. Допустим, у меня спросили: "Хотели бы Вы иметь детей?" Я ответила: "Вы знаете, сейчас, наверное, нет". А вышло в передаче: "Вы знаете, наверное, нет". Не ведитесь на все, что там говорят", - заявила Анастасия.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 3 Июл 2018 в 12:26 PDT

Как у успешной, красивой женщины у актрисы есть и недоброжелатели. Фанаты поинтересовались, наводили ли на Самбурскую когда-нибудь порчу. "Думаю, нет. Я достаточно сильный человек – любую порчу, наверное, отрикошечу", - ответила знаменитость.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 14 Июн 2018 в 11:45 PDT

Также Анастасия призналась, что после съемок в программе "Ревизорро" она старается питаться в ресторанах с открытой кухней, когда видно, в каких условиях все готовится. "А если постоянно думать о том, что мне наплюют в тарелку, или собака укусит, или кирпич на голову упадет... Так жить невозможно", – заключила звезда.