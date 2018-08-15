Самбурская завела себе надувного мужчину

Звезда "Универа" продемонстрировала искрометное чувство юмора. Анастасия Самбурская выложила на своей странице в Instagram фото с резиновым парнем.

Актриса ранее обещала не делиться в соцсетях новостями о личной жизни, но не выдержала. Новым "избранником" девушки оказался брутальный бородатый резиновый мужчина, одетый в куртку леопардовой расцветки.

"Мой пацан новый. Артем. Люблю его. Скоро дети родятся у нас. Резиновые утята. Как расстанемся – сообщу. А пока принимаю поздравления", – написала актриса в своем микроблоге. Поклонники юмор актрисы оценили и подыграли, поздравив с возлюбленным.

Вместе с тем многие сошлись во мнении, что резиновый мужчина совсем не пара такой красавице. "Настюша, он страшный и по гороскопу вы не совместимы, убегай от него", "Красивая женщина, а новый парень стремный", "Самбуряшечка, брось его, он тебе не пара!!! Он же рыжий", – прокомментировали пост артистки фолловеры.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 14 Авг 2018 в 12:54 PDT

Ранее Настасья призналась, что уже четыре месяца не посещала спортивный зал. Тем не менее актриса осмелилась показать снимок, где демонстрирует фигуру в купальнике. Она оговорилась, что из-за перерыва в спорте и пристрастия к не самой полезной еде "вид сзади противопоказан".