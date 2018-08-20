Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция

Смерть актера Александра Исакова стала громом среди ясного неба для поклонников сериала "Счастливы вместе". Артист умер в возрасте 40 лет от пневмонии, поэтому многие решили, что это произошло из-за врачебной халатности. Однако все оказалось совсем иначе.

Как выяснилось, много лет назад артисту поставили страшный диагноз "ВИЧ-инфекция". Об этом рассказала актриса Ирина Вишнева, которая работала с Исаковым в одном театре. "Коллеги, передавая слова патологоанатома, говорят, что Саша умер, потому что эта пневмония развилась как осложнение после ВИЧ-инфекции", — рассказала артистка.

Ирина добавила, что Александр вообще не испытывал физического влечения к женщинам. "Помню, как его друг не то из Англии, не то из Италии подарил ему дорогую машину, и мы все это бурно обсуждали", – сообщила экс-коллега звезды сериала.

Вишнева заявила, что у Исакова есть пятилетний сын. Ребенок проживает в Екатеринбурге с матерью, и артист периодически навещал наследника.

Коллеги Александра в Московском государственном театре киноактера отмечают, что умершего все очень любили за мудрость и чувство юмора. Известие о его смерти для многих стало большой неожиданностью, ведь Исаков был довольно молод.

"Его мама приезжала в Москву, чтобы отметить день рождения сына. И только она уехала домой на родину, как ей сообщили, что Саша в больнице. Сначала тело хотели кремировать, но актрисы Екатерина Волкова и Наталья Тищенко, работавшие с Исаковым на одной сцене, помогли матери отправить прах на родину, в Екатеринбург", – поделился коллега Александра Андрей Москвичев с EG.ru.

Как писали Dni.Ru, Александр Исаков скончался 23 июля на 40-м году жизни в одной из столичных больниц. Прощание с артистом состоялось 26 июля в крематории на Митинском кладбище Москвы.

Александр Исаков в течение 15 лет выходил на сцену Государственного театра киноактера. Также он играл в сериалах "Счастливы вместе", "Атлантида", "Дежурный ангел" и "Холостяки".