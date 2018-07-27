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Шоу-бизнес

У российских актеров оказался один убийца

Юрий Киндрат и Александр Исаков. Фото: Dni.Ru
Российский кинематограф за два с половиной месяца лишился двух талантливых актеров – Юрия Киндрата и Александра Исакова. Оба снимались в сериалах и запомнились яркими эпизодическими ролями. Но кино – не единственное, что их объединяло, оказалось, что у артистов был один убийца.
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И Александра Исакова, и Юрия Киндрата убила самая обычная пневмония. Даже течение болезни было схожим – артистов госпитализировали, лечили, появлялась надежда на выздоровление, а потом – внезапная смерть.

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Исаков ушел из жизни 23 июля. Перед кончиной актер, многим запомнившийся по роли в сериале "Счастливы вместе", три недели пролежал в больнице. Александру было 39 лет. О посмертном диагнозе Исакова высказался его друг актер Роман Печерский.

"Не смогли установить диагноз – и только после отека легких выявить причину – двухсторонняя пневмония – вчера он еще шутил, приехала мама – были друзья рядом обсуждали планы на отдых – утром его уже не стало – сердце уже не справилось (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – написал Печерский на своей странице в Facebook.

При этом коллега Александра по Государственному театру киноактера Инна Выходцева кончину Исакова и вовсе назвала смешной. По ее версии, артист наплевательски относился к своему здоровью и перенес тяжелую болезнь на ногах. "Он к себе отнесся так: "Ну, подумаешь, воспаление легких, все пройдет". А не прошло", – отметила Выходцева.

26 июля Александра Исакова похоронили в столице на Митинском кладбище. Точная причина смерти актера пока не названа.

Юрий Киндрат, запомнившийся россиянам по роли в сериале "Закрытая школа", умер 9 мая. Ему было 32 года. О произошедшем с Юрием рассказала его агент. Артист за восемь дней до трагедии попал в больницу. Врачи сразу поставили диагноз – "двусторонняя пневмония".

"КТ показало системную деформацию легких, врачи в 51-й больнице не могут понять, что с ним конкретно, говорят, впервые с таким сталкиваются", – рассказала родственница Юрия на своей странице в соцсети.

Было принято решение ввести Киндрата в искусственную кому. "Чтобы организму было легче бороться, чтобы он не волновался", – пояснили решение медиков близкие артиста. На следующий день Юрий скончался.

12 мая в храме Иконы Божией Матери прошло отпевание актера. Похорони Юрия Киндрата на Перепечинском кладбище.

Истории двух молодых актеров повергли в шок россиян. Народ недоумевает, как в XXI веке молодой мужчина, находившийся под контролем медиков, мог умереть от обычного воспаления легких.

"Что это такое, почему не лечится пневмония ??Очень жаль", "Пневмония сейчас небональная,а очень тяжелая и трудно распознается. Результат плачевный. Царство небесное", "Мой брат так же умер от пневмонии в г.Москва 28 апреля 2018г.в возрасте 43 лет,в лучшей больнице как нам говорили врачи. Долго не могли установить возбудитель пневмонии,никакие лекарства не помогали! мы до сих пор в шоке и не можем поверить в то,что он умер.Это какая то эпидемия,столько народу умирает от пневмонии", – написали в редакцию Dni.Ru неравнодушные читатели.

Эти сообщения мы зачитали медикам. "Вопрос по поводу конкретного диагноза, озвученного СМИ в качестве причины смерти у публичных лиц, всегда остается очень спорным. Трудно говорить о разглашении диагнозов в СМИ в связи с законом о неразглашении врачебной тайны. Однако озвученный диагноз "пневмония" действительно в ряде случаев приводит к летальному исходу", – сразу же пояснил Александр Николаевич Врублевский, терапевт мобильной клиники DOC+.

"Тяжесть заболевания, естественно, зависит от площади воспаления: чем больше поражено легкое, тем более выраженные дыхательная недостаточность, интоксикационный синдром. Легких у человека два. Если поражаются оба, то это и называется "двусторонняя пневмония" (воспаление легких), если одно, то "лево– или правосторонняя пневмония". Далее легкие разделяются на доли. В правом легком расположены три доли, в левом – две. Может поражаться целая доля, и это очень тяжелая пневмония, так как легко представить тяжесть состояния, если поражается до 1/3 или 1/2 от поверхности легкого", – отметил особенности болезни терапевт.

Фото: GLOBAL LOOK press/Fabian Sommer

По его словам причины пневмонии могут быть разными. "Чаще всего отмечаются бактериальные инфекции (разные виды бактерий), реже выступают вирусы. Обычно пневмония развивается на фоне снижения противоинфекционной защиты (переохлаждение, перенесенные заболевания, иммунодефицитные состояния). В этом случае пневмонию обычно называют самостоятельным заболеванием. Однако сама пневмония может возникать и как осложнение при тромбоэмболии легочных сосудов, при опухолях или метастазах в легких. В каждом конкретном случае нужно знать подробную информацию", – рассказал он.

Распознать или заподозрить пневмонию, как пояснил Врублевский, можно при своевременном обращении к врачу. "Так как жалобы могут быть неспецифическими – высокая температура, кашель – и могут встречаться и при других заболеваниях. При осмотре же во время аускультации легких, перкуссии и пальпации грудной клетки можно выявить специфические признаки пневмонии. Подтверждают диагноз обычно рентгенографией органов грудной клетки или КТ органов грудной клетки, а также опираются на лабораторную диагностику – общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, С-реактивный белок, посев мокроты с определением антибиотикочувствительности, ФВД. Если сделать весь комплекс обследований в быстрые сроки, без промедления, то пневмонию достаточно быстро можно распознать и подобрать необходимое лечение", – подчеркнул медик.

Течение пневмонии и ее исход зависит от множества факторов. "Какая-то пневмония легко вылечится в домашних условиях на одном антибиотике (маленькая площадь поражения легкого, нет факторов риска для осложнений, своевременно начатое лечение), под контролем участкового терапевта, другая же потребует лечения в ОРИТ с проведением искусственной вентиляции легких", – заключил терапевт.

Автор: Алёна Нестерова27 июля 2018, 20:10

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