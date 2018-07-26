Москва простилась со звездой сериала "Счастливы вместе"

В Москве простились с российским актером Александром Исаковым. Зрителям он запомнился по роли в сериале "Счастливы вместе".

Александр Исаков скончался 23 июля в одной из столичных клиник. Как сообщается, причиной смерти стали осложнения после двусторонней пневмонии. Все произошло так быстро, что родные актера теперь винят врачей, что те не смогли спасти артиста.

Как рассказала коллега Александра по театру, актриса Инна Выходцева, Исаков почувствовал себя плохо за день до трагедии. Его отвезли в больницу, где он скончался. Другие друзья заверяют, что актер перенес воспаление легких на ногах и до последнего отказывался от госпитализации, передает РЕН ТВ.

Артист 15 лет служил в Московском государственном театре киноактера. Он был занят в самых популярных спектаклях – "Волшебная туфелька Золушки", "Щелкунчик и мышиный король", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". В популярном сериале "Счастливы вместе" Александр исполнил эпизодическую роль режиссера – которая, тем не менее, запомнилась зрителям.