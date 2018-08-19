Дакоту ударили под дых за подлое надувательство

Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся с громким скандалом, который сопровождается разборками не только самих супругов, но и их родственников. Один из друзей пары заявил, что расставание знаменитостей было спланировано певицей ради пиара. Дакота, в свою очередь, сообщила, что эти слухи "распространяют друзья Соколовского из мести".

Дакота уверена, что рассказы об "удобном моменте для расставания льют в уши люди из окружения Соколовского". Более того, певица могла бы назвать недоброжелателей по именам, но делать этого не станет по этическим убеждениям.

По мнению артистки, людям из окружения Влада "надо хоть как-то ей "отомстить" за то, что ты сказала правду", передает журнал "7 дней". "Уверена, что это только начало. Скоро пойдут новые "версии", это крайне непорядочные мстительные люди, но мне терять нечего. Я готова ко всему!" – рассказала певица.

Ранее сообщалось, что Влад Соколовский и Рита Дакота, по всей видимости, обманули общественность новостью о своем разводе. Как рассказал друг пары, в отношениях супругов на самом деле все не так, как подается публике.

Знакомый музыкантов отметил, что Рита была осведомлена об изменах мужа, но прощала его. "Сейчас с Владом все хорошо, царит стабильность несмотря на то, что Дакота действительно знала об изменах. Благополучная семейная жизнь на данный момент у них", – заявил друг.

