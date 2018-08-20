На Ани Лорак больно смотреть после мерзкой выходки мужа

Певица Ани Лорак впервые вышла в свет после громкого скандала. Артистка вместе с дочерью Софией посетила премьеру мультфильма "Принцесса и дракон".

Лорак подарила голос одной из героинь – принцессе Варваре, а также исполнила заглавную композицию картины. "Пусть добро всегда побеждает зло не только в сказках, но и в жизни. Саундтрек к мультфильму "Ты поверишь в чудо" в моем исполнении уже доступен на всех цифровых площадках!" – написала артистка в своем микроблоге и добавила снимок с премьерного показа.

На фото Ани и София запечатлены на фоне постера, а компанию им составляет ростовая кукла-дракон. Артистка и ее наследница, улыбаясь, машут в камеру.

Муж артистки Мурат отметился в комментариях, оставив два смайлика в виде сердец. Этот жест не остался без внимания поклонников Лорак, которые набросились на мужчину: мол, посмотри, до чего довел – смотреть больно, Ани исхудала вся, глаза грустные, а тебе все как с гуся вода. "@muratnalca фу как противно 🤢(здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.). Сперва натворите грязных дел на всю страну, а потом сердечки свои грязные пишите. Да и как можно себя не уважать что б жить с таким вообще не уважающим тебя мужчиной. @anilorak На фиг слать всю эту его долбаную любовь. Чем так унижаться лучше быдь одной", – рассудила разгоряченная пользовательница Сети.

Негодование фолловеров было так велико, что супругу артистки пришлось удалить свой комментарий. "Кто удалил Муратикины сердечки.***((6 мин назад", – поинтересовались поклонники.

Впрочем, нашлись и те, кто уверен, что не стоит лезть в чужую семейную жизнь – певица и ее муж сами могут разобраться: "Боже мой , люди , вы сошли с ума? половине из вас и 18 нет,а Вы уже специалисты по семейным делам! не лезьте вообще в чужую семью! Не засоряйте бессмысленными сообщениями! Мурат и Каролина разберутся и без вас как им жить! да и вообще,вы сами лично видели? че вы как стадо какое то? как вам не стыдно?😠"

Как писали Dni.Ru, скандал в идеальной семье Ани Лорак разгорелся после того, как мужа певицы засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест. Лорак эту ситуацию пока не комментирует.

