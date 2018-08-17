"Надеюсь, хватит ума": бывший муж попросил Лорак простить измену

Продюсер Юрий Фалеса высказался о недавнем скандале с участием мужа певицы Ани Лорак, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Он готов протянуть исполнительнице руку помощи.

Фалеса и Лорак прожили в браке 13 лет. Между супругами была большая разница в возрасте. Юрию до сих пор неприятно вспоминать причины, по которым их брак распался: Ани призналась ему, что впервые влюбилась, а после ушла к футболисту Сергею Реброву.

С тех пор продюсер и певица не общаются. По словам Фалесы, они так и не смогли простить друг другу предательство. "Мы не сошлись характерами, идеями. Но я не исключаю, что всякое может быть в дальнейшем. Если ей будет тяжело, и она будет нуждаться в моей помощи, мы, конечно, же будем общаться", – отметил экс-супруг исполнительницы в интервью.

Юрий сообщил, что не следит за отношениями Ани и ее нынешнего супруга Мурата, однако о скандале слышал. "Если их брак продолжает существовать, значит, их все устраивает. Я надеюсь, что Каролина (настоящее имя Ани Лорак. – Прим. ред.) сможет все простить мужу, потому что у них есть общий ребенок", – высказался мужчина.

Юрий уверен, что в этой паре все еще будет нормально. "Надеюсь, у них с Муратом хватит ума, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и понять, как дальше жить", – цитирует продюсера Sobesednik.

Напомним, скандал в идеальной семье Ани Лорак разгорелся после того, как мужа певицы засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест. Певица никак не комментирует произошедшее.