"Врача вызвать?": народ разнес "надкушенную" Лорак

Певица встревожила поклонников внешним видом после измены мужа с финалисткой конкурса красоты. Ани Лорак выложила селфи-снимок на своей страничке в Instagram.

Фото, на котором артистка с легким макияжем нежно улыбается и снимает себя, вызвало у фолловеров бурную реакцию. В кадре Лорак изображена крупным планом. Многие отметили, что у девушки очень уставший взгляд.

Фанатов напугал "измотанный", изменившийся, на их взгляд, внешний вид любимой исполнительницы. А некоторые подписчики просто разнесли артистку. "Мымра", "Гуинплен", "Что-то с Вашим лицом не так", "Какие грустные глаза… В них видно, что сердце "надкусили", "Мне одной кажется, что печаль в глазах?", "Обреченность и усталость", – написали пользователи соцсети.

Однако большинство фолловеров посчитали, что Ани привлекательна в любом виде. Они одарили ее массой комплиментов, подчеркнув красоту зеленых глаз артистки.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 16 Авг 2018 в 8:17 PDT

Напомним, в конце июля в Сети появилось видео, на котором запечатлен супруг украинской певицы, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу в компании красотки-киевлянки Яны Беляевой. Они провели вечер в клубе, не скрывая близких отношений. Певица никак не комментирует произошедшее.