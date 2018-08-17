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"Врача вызвать?": народ разнес "надкушенную" Лорак

Ани Лорак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певица встревожила поклонников внешним видом после измены мужа с финалисткой конкурса красоты. Ани Лорак выложила селфи-снимок на своей страничке в Instagram.

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Фото, на котором артистка с легким макияжем нежно улыбается и снимает себя, вызвало у фолловеров бурную реакцию. В кадре Лорак изображена крупным планом. Многие отметили, что у девушки очень уставший взгляд.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Ани Лорак

Ани Лорак Певица

Фанатов напугал "измотанный", изменившийся, на их взгляд, внешний вид любимой исполнительницы. А некоторые подписчики просто разнесли артистку. "Мымра", "Гуинплен", "Что-то с Вашим лицом не так", "Какие грустные глаза… В них видно, что сердце "надкусили", "Мне одной кажется, что печаль в глазах?", "Обреченность и усталость", – написали пользователи соцсети.

Однако большинство фолловеров посчитали, что Ани привлекательна в любом виде. Они одарили ее массой комплиментов, подчеркнув красоту зеленых глаз артистки.

Напомним, в конце июля в Сети появилось видео, на котором запечатлен супруг украинской певицы, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу в компании красотки-киевлянки Яны Беляевой. Они провели вечер в клубе, не скрывая близких отношений. Певица никак не комментирует произошедшее. 


Автор: Валерия Нарская17 августа 2018, 16:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак

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