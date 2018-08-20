Актер Михайлов в бешенстве из-за поступка Пугачевой и Ротару

Смерть знаменитого поэта и автора песен Николая Зиновьева не обошлась без скандалов. На прощание с музыкальным деятелем не пришел ни один из исполнителей его хитов. В частности, за подобное равнодушие критике подверглись Алла Пугачева и София Ротару.

Казалось бы, уход Зиновьева из жизни должен был болезненно ударить по звездам отечественной эстрады. Поэт писал много и для многих. Звезды первого эшелона снискали популярность и народную любовь не в последнюю очередь благодаря труду Николая Николаевича.

Однако никто из известных исполнителей на прощание с поэтом не пришел, передает телеканал ТВЦ. Судя по всему, акулы шоу-бизнеса были слишком заняты. Вопиющее равнодушие не могло остаться незамеченным. Народный артист РСФСР Александр Михайлов прокомментировал поступок Аллы Пугачевой и Софии Ротару.

"Я не буду судить – это их проблемы. Но он же им душу дарил! Открывал им душу! Я не знаю, почему так происходит. И, в принципе, он довольно драматично закончил. Как великие поэты. Они практически все трагически уходят", – заявил он.

Николай Зиновьев боролся с тяжелым недугом с начала нулевых. Увы, болезнь Паркинсона неизлечима. Последние пять лет музыкальный деятель не мог двигаться самостоятельно. При этом Зиновьев всегда знал, что его песни по-прежнему поют и будут петь.

Напомним, что поэт Николай Зиновьев скончался в пятницу, 17 августа, на 74-м году жизни. С песнями на его стихи прославились такие артисты, как Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Игорь Николаев и многие другие.