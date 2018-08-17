Резник в трауре по другу Пугачевой

Коллеги по творческому цеху скорбят в связи с кончиной поэта-песенника Николая Зиновьева. Автор легендарной песни "Паромщик" в репертуаре Примадонны ушел на 74-ом году жизни.

Поэт-песенник, народный артист России Илья Резник прокомментировал известие о смерти Зиновьева.

"Это черная новость… какой-то проклятый год. Потеря такого высочайшего профессионала, как Николай Зиновьев, больно ударит по нам всем. Это замечательный и скромный поэт, который… не бил себя в грудь, а честно работал на благо поэзии и русского искусства. Мы скорбим вместе с супругой. Светлая ему память", – цитирует Резника РЕН ТВ.

В свою очередь латвийский композитор Раймонд Паулс отметил, что ему было очень интересно работать с Зиновьевым. "Он был очень талантливым поэтом. Очень жаль, что его больше нет", – заявил музыкант.

Известный композитор Эдуард Артемьев тоже отметил заслуги покойного перед искусством. "Он большой поэт. У него собрание сочинений, замечательные стихи… Его песни особенно глубоки, с философским подтекстом. Большая потеря", – заявил он. Также Артемьев добавил, что последние годы Николай Зиновьев испытывал проблемы со здоровьем.

Отметим, у поэта-песенника восемь сборников, около 200 стихов для песен. Зиновьев – многократный лауреат фестиваля "Песня года", литературных премий имени Тютчева, имени Платонова, имени Лермонтова.

Прощание с Николаем Зиновьевым состоится 19 августа в Центральном Доме литераторов. Его похоронят на Химкинском кладбище. Песни на стихи Зиновьева исполняли Валерий Леонтьев, София Ротару, Филипп Киркоров, Лариса Долина и другие музыканты.