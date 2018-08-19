"Cтыд потерял": молодящемуся Петросяну вынесли приговор
Пользователи Сети уверены, что они застукали Петросяна застукали за "уколами красоты". Кроме того, они считают, что артист сделал это с целью угодить своей молодой избраннице.
По мнению внушительной части Интернет-аудитории, в 72 года мужчине должно быть стыдно за использования косметологических средств. В комментариях к постам Евгения Вагановича все чаще можно увидеть комментарии в духе: "Совсем стыд потерял. Прихорашивается дед!".
С популярным мнением не согласилась известный блоггер Лена Миро. В своем блоге она заявила, что Петросян "делает все правильно". "Всем бы старперам такую культуру привить. Гораздо приятнее смотреть на человека, если он за собой ухаживает!", – написала она.
Позже юморист лично прокомментировал обвинения в свою сторону. Он отметил, что в его Instagram множество фотографий с крупным планом лица, которые могут рассматривать пользователи Сети и журналисты, если тем "нечего делать".
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