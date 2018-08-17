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"Чтоб она лопнула от жадности!": Степаненко плюнула на внука

Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Вся страна обсуждает сказочное богатство четы юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Состояние в полтора миллиарда рублей, о котором пишут, как выясняется, может оказаться заметно больше.
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"Пресса пишет про 700-метровые апартаменты артистов в 1-м Зачатьевском переулке и 400-метровые – в Сеченовском, – рассказали Dni.Ru в окружении артиста. – Но мало кто знает, что у каждого из них есть квартиры и в других городах. Например, у Степаненко имеется элитная недвижимость в Сочи".

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Совместно нажитое имущество, которое предстоит поделить Степаненко и Петросяну, включает антиквариат. В коллекции Евгения Вагановича – картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. По самым скромным подсчетам, их стоимость превышает 30 миллионов долларов. Еще есть коллекция книг – сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко и Аверченко, на которых учился Петросян. 

"Особое восхищение вызывает собрание альбомов по искусству, которые Петросян собирает всю жизнь и привозит со всего мира, – рассказали знакомые пары. – Степаненко хочет забрать эти бесценные книги. Но зачем они ей? Своих детей и внуков нет, с племянниками общается через губу. Чтоб она лопнула от своей непомерной жадности и мелочности! Эти альбомы очень пригодились бы Андрею, одному из двух, живущих в Америке, внуков Евгения Вагановича. Андрюша – искусствовед, увлекается живописью, литературой. Он думал, что богатейшая библиотека дедушки достанется ему".

Напомним, что на половину всего описанного выше добра Степаненко при разводе не согласна. Она претендует даже на  наручные часы Петросяна – хронометр Portugieser Perpetual Calendar швейцарской марки IWC Schaffhausen за 2,5 миллиона рублей. 

"Уйдешь с одной щеткой!" – читается в ее иске между строк. "То имущество, которое по иску должно уйти Елене Григорьевне, занимает три машинописных листа, – сообщили в Хамовническом суде Москвы. – А то, что, по мнению Степаненко, причитается Петросяну, – всего несколько строчек".

Автор: Иван Губкин17 августа 2018, 15:51
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Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

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