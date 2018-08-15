Любовницу мужа Лорак поставили на место на конкурсе красоты

Киевлянка Яна Беляева, которую называют любовницей супруга певицы Ани Лорак, получила на конкурсе красоты утешительный приз. Ей аплодировали дольше и громче всех.

В столице Незалежной прошло ежегодное состязание "Мисс Украина Вселенная – 2018". На этот раз мероприятие было очень популярно у прессы. Среди участниц было несколько громких имен: Анна Дурицкая – свидетельница убийства Бориса Немцова, Галина Присташ – звезда шоу "Холостяк", Яна Беляева – героиня скандального видео с мужем вокалистки Ани Лорак.

Беляева появилась на конкурсе с мощной группой поддержки, поэтому каждый выход девушки на сцену сопровождался бурными овациями и восторженными выкриками. Девушка дефилировала в бикини и шикарном вечернем платье, проявила себя в интеллектуальном конкурсе. Однако это не помогло Яне попасть даже в пятерку финалисток. Ей дали приз зрительских симпатий. Отметим, что после громкого скандала Беляевой глупо было рассчитывать на титул – у победительницы должна быть кристально чистая репутация.

Победу одержала Карина Жосан из Одессы, второй вице-мисс стала Валерия Рябченко. В тройку также попала Анна Дурицкая, которая стала свидетельницей гибели российского оппозиционера Бориса Немцова, сообщает ТСН.

Как писали Dni.Ru, Беляева стала героиней светских хроник после того, как была замечена в караоке-клубе с супругом Лорак. Мурат обнимал Яну и даже поглаживал по внутренней стороне бедра. Посетители заведения записали нежное воркование парочки на камеру мобильного, после чего позорная видеозапись попала в Сеть, наделав много шума.

Далее появились слухи о том, что супруг певицы давно общается с девушкой. Он якобы снял для нее квартиру и оплатил несколько пластических операций. В СМИ были опубликованы фамилия, имя и фото соперницы Ани Лорак.