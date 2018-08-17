Узнавшая о беременности Степаненко впала в затяжную депрессию

Звезде эстрады Елене Степаненко следует отпустить супруга Евгения Петросяна с миром, советует психолог. По словам специалиста, их отношения спасти уже нельзя.

Психолог Сергей Ланг проанализировал всю доступную информацию о жизни звездной четы. Эксперт отметил, что поведение Елены Григорьевны очень типично и говорит о том, что она унижена и оскорблена публичной изменой.

Якобы артистка пытается отомстить мужу за свои страдания. По мнению психолога, неверность в возрасте Степаненко воспринимается очень болезненно, так как шансы встретить другого партнера невелики.

"В предклиматическом и климатическом периоде женщина становится более эмоциональной и чувствительной, ну и конечно же, теряет уверенность в себе. Понимает, что годы идут, и, разводясь с супругом, она имеет все меньше и меньше шансов на построение новых отношений", – рассказал Ланг.

Специалист добавил, что Елена может находиться в подавленном состоянии, или, что еще хуже, в затяжной депрессии, поэтому и действует так неосторожно. Сергей сообщил, что в его практике было много женщин, которые переживали подобные ситуации. Многие просто пытались переждать, наблюдая за дальнейшим развитием событий – они надеялись, что супруг нагуляется, одумается и вернется. Однако Степаненко поступила иначе.

Ланг думает, что решение о начале раздела совместно нажитого имущества возникло не на пустом месте. Вероятно, до Елены дошли слухи о беременности молодой любовницы Петросяна, и, чтобы избежать дальнейших проблем, артистка решила действовать.

"В данной ситуации Елена Григорьевна выбрала неправильную позицию. Если мужчина ушел из семьи, он уже не вернется. И стоит разойтись полюбовно, тем более что их связывает совместный бизнес. А здесь обе стороны конфликта наживают себе врага. Стоило при первых звоночках не отходить в сторону, а попытаться вернуть отношения, но на данном этапе нельзя склеить разбитую вазу, и Степаненко стоит отпустить своего супруга с миром", – цитирует психолога WomanHit.ru.