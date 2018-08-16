Шикарная жизнь любовницы Петросяна

Стало известно и том, сколько стоят отдельные детали гардероба личной помощницы и новой пассии юмориста. Оказалось, что 29-летняя Татьяна Брухунова денег на себя не жалеет.

Скромная девушка из Тулы, приехавшая покорять столицу и попавшая в окружение артистов, быстро превратилась из серой мышки в стильную штучку. На это обратили внимание поклонники Евгения Петросяна.

Одна из фанаток юмориста рассказала, как Татьяна прогуливалась с ним по набережной в Ялте. По ее словам, к Петросяну было нереально пробиться, а его личная помощница в больших черных очках и шляпе была очень надменна.

Выяснилось, что на себя любимую, в частности на модные аксессуары, Брухунова денег не жалеет. Судя по фото в соцсетях, у девушки есть весьма дорогие сумки: Chanel за 352 000 рублей, Dior за 261 500 рублей, Louis Vuitton за 82 500 рублей, а также клатчи от российских дизайнеров – например, в форме банки сгущенного молока (18 000 рублей), сообщает сайт "Комсомольская правда".

Любит избранница Петросяна и шубы. Их у любовницы юмориста не менее пяти. О самых заметных рассказала по фото эксперт-товаровед, специалист по меховым изделиям Анжелика Новицкая. Шубка из шиншиллы стоит от 800 000 рублей. Подобные вещи рассчитаны на кратковременную эксплуатацию – волосяной покров быстро стирается.

Публикация от Светская Хроника "КП" (@kp_star_onlinekp) 3 Авг 2018 в 2:11 PDT

"Мех шиншиллы обладает низкими износоустойчивыми характеристиками – не больше двух сезонов", - прокомментировала Новицкая. Еще одно изделие в гардеробе Брухуновой – полупальто из натуральной норки, цена которого стартует от 100 000 рублей.

Напомним, что о расставании Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа благодаря пресс-службе Хамовнического суда, где разбирается исковое заявление о разделе имущества знаменитой пары. Позже появилась официально не подтвержденная информация, что у 72-летнего юмориста роман с личной помощницей.