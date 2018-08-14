Растрепанную Пугачеву сняли в пижаме в магазине

69-летняя Примадонна – знатная модница. Ей доступны лучшие стилисты и самые дорогие марки одежды. А главное – она свободна от необходимости кому-то нравиться.

"Это костюм или пижама?" – обсуждают поклонники наряд певицы на снимке, который появился в интернете. Растрепанные волосы добавили видимости того, что артистка только встала с постели. "Это в каком году?" – с сарказмом спрашивают люди в комментариях. В таком виде Пугачева пришла в магазин мужской одежды, где попала в объектив на фоне галстуков.

"Больше нет необходимости скрывать фигуру за бесформенными балахонами, – призналась ранее она репортерам. – Знаете, у меня ведь немного вещей. Даже шкафа нет, все на вешалках висит. Если надо куда-то собраться, я это делаю очень просто. Все зависит от ситуации. К примеру, поранила недавно ногу – значит, надеваю обувь, которая не мешает ране, а под нее уже подбираю наряд. А бывает, нужно создать определенное настроение. Я смотрю на вещи и размышляю: "Вот в этом мне будет весело, а в этом могу кого-нибудь напугать. Мне сегодня это нужно? Почему бы и нет?" Или другой настрой: "Как меня сегодня все раздражает! Тогда и я буду всех раздражать и такое надену, что все подумают: "С ней что-то не так!"

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) 14 Авг 2018 в 3:51 PDT

Певица любит подчеркивать, что для своих лет выглядит неплохо. "Мое самое большое желание, мой стимул – чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку. Я давно выбрала мудрую позицию безвкусно одетой бабенки. Меня это вполне устраивает и мне все равно, что подумают другие. Когда на светском рауте все сверкают в бриллиантах, я прихожу в свитере. Это очень удобная позиция. Раньше не было денег и надо было выкручиваться. И фигуры не было. Но дело даже не в фигуре, а в образе. Не хочу показывать себя как на подиуме", – заявила последняя народная артистка Советского Союза.