Кудрявцева выбрала имя для новорожденной дочки

Эксклюзив Интервью Скандальные откровения подруги Степаненко "У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза Дом-2

Выбор читателей

"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
Появились подробности родов Леры Кудрявцевой
Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой
Похудевшая Степаненко подала на развод и потребовала миллиард
Владимир Винокур убит горем
партнеры
Вторник 14 августа
Лента новостей
21:39
Малахову посоветовали расстаться с женой
21:35
Животных из зоопарка обвинили в краже
21:11
В каком городе России едят больше всего меда
20:51
Названы самые комфортные для жизни города
20:36
Топилин заявил о важности настройки пенсионной системы
20:33
Российский альпинист погиб во время перевала
20:04
Отравленных Скрипалей держат взаперти
20:00
В Крыму обнаружили загадочное кладбище
19:48
Россияне в ужасе из-за страшного пожара
19:16
В московском транспорте решили убрать турникеты
19:11
Маразм крепчал: украинцы устали считать двойников Путина
18:41
Знаменитая российская фигуристка разбилась в страшном ДТП
17:36
Горючие слезы: как собственники АЗС обманывают автолюбителей
17:35
Полковник-миллионер Захарченко отверг обвинения в суде
17:12
Кулинарный сувенир от Kandolhu Maldives
17:08
Связь дочери Дмитрия Маликова с Егором Кридом взбудоражила народ
17:02
Смертоносное обрушение моста в Италии попало на видео
16:58
Смартфон BQ-5515L Fast: любовь с первого взгляда
16:34
Дурной пример для россиян: Киркоров возглавил список запрещенных исполнителей
16:30
"Жди меня жирной": родившая Кудрявцева обеспокоена фигурой
16:24
Звезда московского "Спартака" госпитализирована в тяжелом состоянии
16:20
Интернет-банк Московского Кредитного банка стал еще удобнее
16:09
Роскошная Лорак расцвела после измены мужа
16:01
Дети спасают исхудавшую Анджелину Джоли от коварного недуга
16:00
Барановская – любимому мужчине: Ты делаешь меня очень счастливой
15:42
Должна сказать спасибо: Пригожин спустил оскандалившуюся Вайкуле на землю
15:32
Мост упал на дома: подробности страшной трагедии в Италии
15:03
Растрепанную Пугачеву сняли в пижаме в магазине
14:55
Раскрыта главная интрига свадьбы Поклонской с Соловьевым
14:50
Житель Подмосковья в пьяной ссоре убил отца
14:47
Никель примет международный фестиваль спорта и культуры
14:45
Десятки человек погибли при обрушении моста в Генуе (видео)
14:43
Вскрылись странные отношения Петросяна с дочерью
14:23
"Ты почему себя распустил?": Доренко рассказал о встрече с Путиным
14:22
Когда откроют стадион "Динамо"
14:20
Развод Таты и Валеры: самую красивую семью "Дома-2" убила реальность
14:15
Как сохранить романтику в отношениях
14:12
Ведущая "Давай поженимся!" о конфликтах с Гузеевой и Сябитовой
14:05
Шок и недоумение: Первый канал отправил Лещенко на "Голос"
13:59
Названа причина скандального развода Блюменкранцев из "Дома-2"
13:45
На Северо-Восточной хорде запустят три участка
13:42
Лайма Вайкуле: Приеду в Крым с большим удовольствием
13:41
В семье Анны Семенович произошла трагедия
13:32
Борющаяся со СПИДом легендарная певица умирает от рака
13:21
В Казани проскочивший на красный автобус сбил ребенка
13:13
В Волгограде больной водитель устроил страшное ДТП
13:01
Как живет сын Виктора Цоя
12:56
Дороги на юге Москвы станут свободнее
12:50
Мечтавшая о собаке россиянка украла шпица и чихуахуа
12:44
"Я стала задыхаться": толпа раздетых возбужденных мужиков набросилась на Шукшину
12:42
Биткоин опустился на дно
12:34
"Уйдешь с одной щеткой": наглая Степаненко грозит пустить по миру Петросяна
12:32
В "Натали Турс" нелепо оправдались за приостановку деятельности
12:19
Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное
12:18
Овдовевшая Ротару хранит верность мужу
12:12
Пьяная Собчак задрала ноги после провала с платьем-скатертью
12:09
В Крыму при падении джипа в ущелье погибли три человека
12:02
Звезда сериала "Стиляги" не может ходить
11:57
"Меня боятся приглашать в Россию!": крик души Верки Сердючки
11:50
Залетевший на балкон окурок спалил квартиру нижегородцев
11:34
"Натали Турс" официально прекратила работу
11:28
На северо-западе Москвы нашли обгорелые тела
11:25
Богачка Успенская наняла личного повара для собаки
11:21
Найден способ борьбы с неизлечимым раком
11:19
Рухнувший рубль начал резко расти
11:13
Неугомонная Бузова нанесла сокрушительный удар по будущему Тимати
11:12
Москвичам пообещали солнечную погоду
10:51
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
10:45
В России появится новый налог
10:39
В лесу под Омском грузовик насмерть задавил 33-летнего мужчину
10:39
Медики научились предсказывать смерть
10:31
Максакова и 71-летняя Васильева сразились в бикини на потеху публике
10:27
Заворотнюк высказалась о втором ребенке Кудрявцевой
10:03
Сбербанк отказался выдавать кредитные карты пенсионерам
09:54
Вайкуле обязали дать бесплатный концерт в Крыму
09:50
В Тюмени в подъезде найдено тело подростка
09:46
Трамп приготовился вышвырнуть "Газпром" из Европы
09:33
Пьяный житель Башкирии пришел ночью к соседу и зарезал его
09:17
Что известно о новом муже красавицы Натальи Поклонской
09:05
Любовница отреклась от мужа Ани Лорак
09:01
Жена Николаева показала располневшую Пугачеву
08:37
Разведка США выяснила реакцию Путина на встречу с Трампом
08:35
Уличившая мужа в изменах Дакота срочно покинула Россию
08:25
Что Петросян делает с молодой помощницей в спальне
22:00
Стало известно о гнусной провокации США у Крымского моста
21:55
У актрисы Тереховой обнаружили целый букет болезней
21:52
Внезапная смерть Серебрякова стала ударом для поклонников
21:48
Плюнувшую в россиян Вайкуле отправили петь в безлюдные кафе
21:42
Москвич устроил поножовщину из-за банки энергетика
21:25
Трое россиян погибли в страшной авиакатастрофе
20:54
Подробности состояния перенесшего инсульт Носкова
20:49
Самолет рухнул на жилой дом и устроил пожар
20:17
Умер известный дирижер Лео Корхин
20:12
Шепелев вывел сына насильника Хачатуряна на чистую воду
19:33
Сафронов влез в грязные разборки Петросяна и Степаненко
19:20
Гусар раскрыл связь с вышедшей замуж Поклонской
19:01
Российские ракеты вызвали панику на Украине
18:48
Объявлены наставники шоу "Голос. 60+"
18:11
Трамп пойдет на отчаянный шаг ради Путина
17:55
Животик 39-летней Летучей произвел фурор
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок
Паулс поддержал бойкотирующую Крым Вайкуле
Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное
Плюнувшую в россиян Вайкуле отправили петь в безлюдные кафе
Вот и все: Петросян дал дуба перед судом со Степаненко
В гробу видала: Ротару отказалась полюбоваться красавицей-Москвой
Шоу-бизнес

Кудрявцева выбрала имя для новорожденной дочки

Лера Кудрявцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Стало известно имя дочки 47-летней телеведущей, которая во второй раз стала мамой. Подробности сообщили близкие к семье Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова источники.
прочитано 6898 раз

Супруги назвали дочь Марией, передает Super.ru. Имя малышке родители выбрали совместно.

ПО ТЕМЕ

"Жди меня жирной": родившая Кудрявцева обеспокоена фигурой

47-летняя Лера Кудрявцева родила второго ребенка

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Напомним, о том, что ведущая родила девочку, стало известно 13 августа. У Леры уже есть сын – 28-летний Жан, который в мае сделал Кудрявцеву бабушкой. Мальчика назвали Львом.

На странице в Instagram знаменитость опубликовала трогательное фото, которое подписала: "Доченька!". В комментариях к публикации друзья, коллеги и поклонники поздравили Леру с радостным событием и пожелали маме и новорожденной малышке здоровья.

Также звезда сообщила, что хорошо чувствует себя после родов. Но ведущая все-таки переживает из-за своего внешнего вида. По словам знаменитости, она пока еще выглядит несколько полнее, чем раньше. 

Как писали Dni.Ru, судя по всему, в декретный отпуск ведущая программы "Секрет на миллион" уходить не собирается. Уже скоро она вернется к съемкам и фотосессиям. Напомним, первые слухи о беременности теледивы появились еще зимой, когда поклонники заметили у звезды округлившийся животик.

Автор: Валерия Нарская14 августа 2018, 21:47

комментарии

Политика

Стало известно о гнусной провокации США у Крымского моста
Российские ракеты вызвали панику на Украине
Трамп пойдет на отчаянный шаг ради Путина
Сделано заявление о признании Россией ДНР и ЛНР

Шоу-бизнес

"Утру нос Малахову": оборотистую Мазур пригласили вести ток-шоу
Психология жертвы: зачем Рита Дакота публично высекла мужа-предателя
Кудрявцева выбрала имя для новорожденной дочки
Шнуров быстро нашел замену Матильде

Проишествия

Шепелев вывел сына насильника Хачатуряна на чистую воду
Семья мешает спасению сестер Хачатурян
"Порно и иконы": что отправлял насильник Хачатурян подругам дочерей
Сестрам-убийцам в одиночных камерах срочно зовут врача

Lifestyle

Названа причина смерти звезды "Улиц разбитых фонарей"
Новый клип Майкла Джексона шокировал поклонников (видео)
Актрису Тамару Дегтяреву годами пожирала коварная болезнь
Дочь пошла по стопам Горшка из "Короля и Шута"
Шоу-бизнес

Максакова и 71-летняя Васильева сразились в бикини на потеху публике

Баттл в купальниках устроил Стас Садальский
Шоу-бизнес

Неугомонная Бузова нанесла сокрушительный удар по будущему Тимати

Артистка расширяет свой бизнес
Шоу-бизнес

Растрепанную Пугачеву сняли в пижаме в магазине

Поклонники не узнали Примадонну
Шоу-бизнес

"Утру нос Малахову": оборотистую Мазур пригласили вести ток-шоу

Бывшая товарка Цымбалюк-Романовской стала телеведущей

Гороскоп

Малахову посоветовали расстаться с женой
У актрисы Тереховой обнаружили целый букет болезней
Астрологический прогноз с 13 по 19 августа
Как сложится жизнь Петросяна с молодой любовницей

Фоторепортажи

Изменял везде и всегда: крушение семьи Риты Дакоты и Влада Соколовского
Сексуальная сисадминша показала роскошные формы
Опубликованы горячие фото раздетого Сергея Лазарева
Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева

Спорт

Чемпион врезал Медведевой за безумную связь с геем
Губерниев опубликовал эротическое фото
Шарапова рассекретила роман с миллионером
Изнасилованная олимпийская чемпионка страдает после смерти тренера

Регионы

Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
Турчак призвал регионы включаться в цифровизацию
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru