"Жди меня жирной": родившая Кудрявцева обеспокоена фигурой

47-летняя телеведущая, ставшая мамой во второй раз, переживает из-за своего внешнего вида. Знаменитость поделилась подробностями о том, как себя чувствует после родов.

С радостным событием, прибавлении в семье Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова, новоиспеченных родителей поздравили сотни поклонников, коллег и друзей. Новорожденной малышке желают крепкого здоровья, а маме – поскорее восстановить силы.

О здоровье ведущую спросила и певица Ирина Салтыкова, также поздравившая Кудрявцеву с прибавлением. "Надеюсь, все отлично?" – уточнила исполнительница. "Уже да!", – ответила Лера.

Судя по всему, в декретный отпуск Кудрявцева уходить не собирается. Уже скоро она вернется к съемкам. Правда, звезда переживает из-за своей внешности после родов. По словам знаменитости, она пока еще выглядит несколько полнее, чем раньше. И теперь операторам придется постараться, чтобы подобрать правильный ракурс.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 9 Май 2018 в 10:23 PDT

"Жди меня жирной, готовь камеру и оптику!" – приводит слова Кудрявцевой 7days.ru, ссылаясь на ее переписку с коллегой по программе "Секрет на миллион". Ранее Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram снимок ножки новорожденной дочери.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 13 Авг 2018 в 6:30 PDT

Напомним, что в августе Лера также стала бабушкой. У ее сына Жана родился мальчик, которого в честь прадедушки назвали Львом.

С третьим мужем хоккеистом Игорем Макаровым Лера счастлива уже более пяти лет. Спортсмен на 14 лет моложе телеведущей. Однако это не помешало им создать гармоничные отношения. Первые слухи о беременности теледивы появились еще зимой.