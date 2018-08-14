"Жди меня жирной": родившая Кудрявцева обеспокоена фигурой
С радостным событием, прибавлении в семье Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова, новоиспеченных родителей поздравили сотни поклонников, коллег и друзей. Новорожденной малышке желают крепкого здоровья, а маме – поскорее восстановить силы.
О здоровье ведущую спросила и певица Ирина Салтыкова, также поздравившая Кудрявцеву с прибавлением. "Надеюсь, все отлично?" – уточнила исполнительница. "Уже да!", – ответила Лера.
Судя по всему, в декретный отпуск Кудрявцева уходить не собирается. Уже скоро она вернется к съемкам. Правда, звезда переживает из-за своей внешности после родов. По словам знаменитости, она пока еще выглядит несколько полнее, чем раньше. И теперь операторам придется постараться, чтобы подобрать правильный ракурс.
"Жди меня жирной, готовь камеру и оптику!" – приводит слова Кудрявцевой 7days.ru, ссылаясь на ее переписку с коллегой по программе "Секрет на миллион". Ранее Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram снимок ножки новорожденной дочери.
Напомним, что в августе Лера также стала бабушкой. У ее сына Жана родился мальчик, которого в честь прадедушки назвали Львом.
С третьим мужем хоккеистом Игорем Макаровым Лера счастлива уже более пяти лет. Спортсмен на 14 лет моложе телеведущей. Однако это не помешало им создать гармоничные отношения. Первые слухи о беременности теледивы появились еще зимой.
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