Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой

Около полумиллиона лайков и 17 тысяч восторженных комментариев собрал пост Леры Кудрявцевой о том, что она стала мамой. Никаких подробностей радостного события телеведущая пока не сообщила. А накануне проболталась поклонникам, что улетает в Америку, где собирается рожать.

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