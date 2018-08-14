"Я стала задыхаться": толпа раздетых возбужденных мужиков набросилась на Шукшину

Известная актриса Мария Шукшина пережила потрясение. Звезда хотела почтить память отца – литератора и режиссера Василия Шукшина, но чуть не погибла.

Мария любит навещать малую родину своего легендарного родителя. Шукшин родился в селе Сростки Бийского района Алтайского края. Рядом с восьмиметровым памятником Василию Макаровичу, который стоит на горе Пикет, часто проводятся Шукшинские чтения.

Однажды артистка решила посетить мероприятие, посвященное памяти ее папы. Тот вечер Мария вспоминает с ужасом: "Меня так атаковали люди, желающие получить автограф, что стали давить меня, естественно, не желая того. Их, в свою очередь, давили другие люди, оставшиеся на периферии, но стремившиеся также получить автограф".

Возбужденный народ рвался к Марии, и все хотели получить что-нибудь на память от актрисы. "Мужики снимали рубашки, чтобы я расписалась у них – кому на груди, кому на спине, за неимением бумажек люди протягивали десятирублевки для подписи. Я стала задыхаться. Панкратов-Черный каким-то невероятным усилием выдернул меня из толпы и затолкал в машину, и тогда люди стали раскачивать машину. Испугалась – это даже не то слово. У меня страх перед большим скоплением народа остался на всю жизнь", – сообщила актриса в своем Instagram.

Теперь Мария старается приезжать на родину отца инкогнито и желательно ночью. Она очень боится повторения того ужаса.