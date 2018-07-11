Стриженова разоблачила невестку Шукшиной: Она постоянно под кайфом

Родственница легендарного актера Олега Стриженова Александра снова набросилась на Фрейю Зильбер, 20-летнюю уроженку Барнаула, которая родила наследника сыну актрисы Марии Шукшиной. Возмущенная Стриженова высказала убеждение, что девушка "постоянно под кайфом" и не умеет обращаться с малышом.

Александра Стриженова приняла участие в очередном выпуске передачи Андрея Малахова "Прямой эфир", в котором снова обсуждалась скандальная тема о внуке Марии Шукшиной. После проведенного ДНК-теста выяснилось, что Марк действительно является сыном наследника актрисы Макара Касаткина.

На шоу отметилась и известная радиоведущая Алла Довлатова, фото с которой Стриженова разместила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. По словам Александры, Алла стала свидетельницей неприятной сцены с участием Фрейи Зильбер. "Алла Довлатова не при чем– она была гостьей в студии, которая слышала как эта горе мамаша орала на своего ребенка и говорила заткнись (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Стриженова.

Женщина попросила подписчиков не спрашивать у нее о Зильбер. "Да, есть куча информации, да она не обнародуется мной до определенного времени, но могу сказать точно что я вызываю Ее на экспертизу. А все то, что я знаю про нее – это пока останется при мне", – заинтриговала Александра.

Публикация от Александра Стриженова (@strizhenova_alexandra) 7 Июл 2018 в 8:05 PDT

Однако кое-что Стриженова все же сообщила о Зильбер. "Мать наркоманка сидящая до нынешнего момента на наркотиках – не может воспитывать ребенка. Она постоянно под кайфом – даже на передачах. Вглядитесь, всмотритесь – мой вызов – экспертиза и детектор лжи. Готова?" – обратилась к Фрейе Александра. Пока неизвестно, что ей ответила Зильбер.