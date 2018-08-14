Жена Николаева показала располневшую Пугачеву

Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой наведались в Юрмалу – в гости к Алле Пугачевой. Супруга певца поспешила похвастаться снимком в звездной компании.

"Дружеский ужин. Прекрасные люди рядом", – написала Юлия на своей странице в Instagram, добавив к посту фото.

На снимке представлена довольно большая компания, а в центре расположилась Алла Борисовна. Однако фотография вышла неудачной для Примадонны – она кажется располневшей и постаревшей.

Возможно, виной тому наряд певицы. Для приема гостей она выбрала черный топ, светлые джинсы и яркую накидку – все это сочеталось не лучшим образом. Акцент пришелся на живот, поэтому создалось ощущение спасательного круга на талии. Сама звезда вряд ли стала бы выкладывать такое фото в Сеть.

Подписчиков Проскуряковой смутила еще одна деталь. Они заметили, что в который раз та "липнет" к Пугачевой. "Юля, как всегда, поближе к Пугачевой. Юлечка, будь сама собой", – порекомендовали поклонники.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) 13 Авг 2018 в 10:54 PDT

Отметим, что Примадонна любит собирать большие компании. Чаще всего Пугачева приглашает друзей и близких в загородный дом или устраивает вечеринки в заведениях своих знакомых, пишет teleprogramma.pro. Обычно Алле Борисовне для таких посиделок не нужен повод.