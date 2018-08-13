В гробу видала: Ротару отказалась полюбоваться красавицей-Москвой

Софию Ротару сегодня можно увидеть редко – в 71 год уже не хочется лишний раз двигаться, шевелиться. Поэтому певица если выходит из дома, то только ради концертом, где ей платят от 50 до 200 тысяч евро.

В годы оные певица любила широко отмечать дни рождения. Поклонники со всего мира собирались возле ее особняка в крымском поселке Никита, что в 10 километрах от Ялты. И артистка кормила всех пирогами, яблоками, долго общалась с каждым.

Но в воссоединившийся с Россией Крым певица больше не ногой. Да и от пышных праздников артистка давно отказалась – возраст не позволяет кутить, как прежде. "Она ведет очень закрытый, почти затворнический образ жизни, никуда не ходит, в тусовках участия не принимает. На банкетах и в ресторанах ее тоже не увидишь, – рассказал директор певицы Сергей Лавров. – Только дом, дом и дом. Ей нравится такой образ жизни. Она даже очень мало гастролирует сейчас. Если выезжает куда-то, то в основном на корпоративные мероприятия. Минимальная стоимость ее выступлений – 50 тысяч евро. Если приглашают на какие-то праздничные мероприятия, то она просит 100 тысяч евро. Сейчас она будет работать за 200 тысяч евро. Больше ей ничего не надо.

По словам представителям артистки, большую часть времени Ротару проводит в своем особняке в Киеве. Увидеть звезду гуляющей по Крещатику невозможно. София Михайловна уже давно не появляется на улицах. Ведь стоит выйти, и поклонники атакуют с просьбой о фотографии, автографе. Да в гробу она видала! "Она даже за границей не гуляет. Ей хватает дома. У нее есть свой частный лес – вот там она гуляет. А в Москве она никогда не выходит на улицу!", – цитирует Лаврова sobesednik.ru.