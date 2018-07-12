Примадонна врезала бессовестным "фанерщикам"

Специальной награды президента Республики Беларусь Александра Лукашенко "Через искусство – к миру и взаимопониманию" на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" в этом году удостоилась Роза Рымбаева. Перед зданием Летнего амфитеатра появилась и именная звезда признанной эстрадной примадонны. Ее называют казахской Пугачевой. А после торжественной церемонии с ней встретился корреспондент Dni.Ru.



Многие артисты в России не брезгуют фонограммой. Открывают себе рот под "плюс" и горя не знают.

Роза Рымбаева призналась, что обманывать публику случалось и ей. "На закате СССР мне порой приходилось петь под фонограмму, – уверяет звезда. – Но для меня это было очень тяжело. Ведь только живое пение может дойти до нерва слушателя, проникнуть под кожу. Только тогда происходит энергетическое общение. А если артист поет под фонограмму, то от этого веет чем-то мертвым. И сегодня я скорее сквозь землю провалюсь, чем буду открывать рот под "плюс".





"Помню, однажды на съемках мне надо было петь под фонограмму, и у меня от этой мысли началась страшная аллергия. Даже нос заложило. Я поняла, что буду выглядеть просто смешно, если после песни открою рот и стану говорить с залом другим голосом. И отказалась. Решила, что какой есть голос, с таким и буду выступать, – продолжает Рымбаева. – А есть такие мастера пения под фонограмму, что диву даешься. Два часа будут делать вид, что поют, и ведь не поймешь никогда даже из первого ряда. Это великое искусство! Но это очень опасно – соревноваться с собственным голосом. Так голос можно сорвать".





Ранее в интервью Dni.Ru народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон назвал имя главной фонограмщицы на сцене. "Мастер пения под фонограмму – Соня Ротару, – сказал Кобзон. – Она гениально попадает в записанную песню. Будет стоять рядом с вами, но никогда не узнаете, что она поет под "плюс".