Роскошная жизнь 17-летней внучки-красавицы Ротару

Внучка певицы Софии Ротару – София проводит летние каникулы во Франции. Девушка наслаждается прекрасными видами и не отказывает себе в изысканных блюдах.

София с удовольствием делится в Сети выразительными снимками. Она похвасталась подписчикам, какой замечательный вид открывается из окна ее номера.

Каждое утро внучка звезды выходит на террасу и любуется лазурными водами и золотым песком. Сидя за столиком, она вкушает изысканные блюда и наблюдает, как просыпается природа вокруг.

Подписчики микроблога Софии восхитились красотой девушки. Они восторженно смотрели на ее фото и осыпали комплиментами в комментариях. "Красавица 😻 как девушка с картины великого художника 🙏🏻 не отвести глаз!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сонечка – нежная, деликатная, интеллигентная и невероятно красивая )))!!!была такой же принцессой с самого рождения!!!", "Бесподобна😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Безумно красивая😍❤️", – писали фолловеры.

Публикация от SOFIA (@sofialookbook) 18 Июл 2018 в 1:36 PDT

Добавим, что несколько лет назад внучка Ротару победила в номинации "Лучшая модель" на церемонии Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize в Киеве. Однако девушка еще точно не определилась будет ли строить карьеру манекенщицы, она не исключает, что пойдет по стопам звездной родственницы и запоет.

Публикация от SOFIA (@sofialookbook) 19 Июл 2018 в 2:29 PDT

Напомним, что у знаменитой исполнительницы Софии Ротару двое внуков. Анатолий – 24 года и София – 17 лет. Их певице подарил сын Руслан и невестка Светлана.

Публикация от SOFIA (@sofialookbook) 16 Июл 2018 в 4:47 PDT

Внук звезды – Анатолий в свое время окончил британский Lancing College, но в бизнес не ударился, а отправился учиться на отделение fashion-фотографии лондонского Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина, сообщаетTeleprogramma.pro.