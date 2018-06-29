Прилучный и Муцениеце всех обманули

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный снова вместе. Молодые люди смогли уладить конфликт и сохранить семью.

В своем Instagram Агата выложила коротенький ролик в формате Stories. На видеозаписи Муцениеце и Прилучный мчатся на байке по загородному шоссе. Актриса с нежностью прильнула к мужу и наслаждается поездкой.

Поклонники очень обрадовались воссоединению актерской четы. Вздохнувшие с облегчением фанаты принялись оставлять комментарии под последним опубликованным Агатой снимком.

"👏👏👏👏👏👏😘😘😘😘😘😘😘😘рада что вы вместе!!!!!! Вместе можно все пережить!!!!!! Счастья Вам !!!!!! Добра!!! Понимания😉😉😉😉😉❤❤❤❤❤❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Привет,так приятно видеть вас вместе, берегите свою семью,даже настроение поднялось,удачи!!!" – писали фолловеры.

Добавим, злопыхатели вот уже несколько недель распространяют в Сети слухи, что расставание актеров – просто пиар. Мол, молодые люди решили привлечь внимание к своим персонам с помощью обмана.

Артистка не раз опровергала эти сплетни. Она даже публично обращалась к поклонникам и журналистам. "Если кто-то из вас, решил, что мы ставили брак и отношения на паузу, ради пиара, смело отписывайтесь от нас! Мы никогда и ничего, особенно, если речь идет о наших отношениях, не делаем ради дешевого пиара! Мы за это время, поняли одно: мы можем все, но не можем жить друг без друга", – заявила девушка.

Однако актриса не стала скрывать, что в их браке есть проблемы, причем личностные. "Мы с Павлом правда, очень разные люди, но мы скорее всего крабики, которые нашли друг друга навсегда! А еще, все кто любят друг друга, знайте, самое важное – разговаривать!" – заключила актриса.