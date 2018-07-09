Почему Данко оставил жену с дочкой-инвалидом

Певец Данко признался в семейных проблемах. Исполнитель сообщил, что уже полгода не общается с гражданской женой, матерью своих дочерей, моделью Натальей Устюменко.

На днях появилась информация, что певец Данко (настоящее имя Александр Фадеев) расстался с Натальей Устюменко после более десяти лет отношений. Затем возникли слухи, что популярный исполнитель встречается с дизайнером и диджеем Марией Силуяновой. Певец прокомментировал эти данные.

Фадеев подтвердил, что переживает кризис в отношениях с гражданской супругой. "Я с Наташей в ссоре, у нас не очень хорошие отношения. Какой-то явной причины для этого не было, мне кажется, мы просто надоели друг другу. Не общаемся уже на протяжении полугода", – цитирует Данко Starhit.

Певец поддерживает отношения с дочерьми – 14-летней Софьей и четырехлетней Агатой. Однако удастся ли им с Натальей сохранить семью, Александр не знает. Дело в том, что артист узнал о некоем мужчине, который находится рядом с Устюменко. "Я увидел на фотографии с Наташей какого-то мужчину. Пока не знаю, насколько серьезны их отношения, может, он и представляет угрозу для нашего примирения. Я сейчас себя чувствую свободным мужчиной", – заявил он.

Публикация от Данко (@danko_star) 19 Апр 2018 в 5:59 PDT

Исполнитель прокомментировал слухи о романе с 30-летней Марией Силуяновой. Поводом для разговоров послужила фотография, на которой певец и дизайнер сняты в обнимку. По словам Александра, с Марией у них исключительно рабочие отношения. "Мы с ней записываем трек, она же известный в своих кругах диджей. Мы дружим, но пока нас связывают только рабочие отношения", – сообщил Данко.