Голый Киркоров ошарашил народ

Филипп Киркоров отдыхает в Америке. Поп-король отечественной эстрады обнародовал фотографию, на которой запечатлен в одних плавках.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Филипп Киркоров радует многочисленных подписчиков отпускными фотографиями. На сей раз популярный исполнитель отдыхает в США. Артист побывал в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе, о чем свидетельствует геолокация, указанная певцом на снимках.

Кстати, в городе, известном своими казино, Филипп сфотографировался в бассейне отеля. На снимке артист позирует в одних плавках, сидя на надувном матрасе. Судя по комментариям поклонников, фото произвело неизгладимое впечатление.

"Ого!", "Филипп голышом", "Вот это да", "Обожаю", "Хорошо выглядит, даже моложе чем в гриме, просто смешно нахмурился...😁", "Фото заряжает позитивом на весь рабочий дее", "Все равно не повторимый! Король! Уважаю!!!", "Красавец , люблю твои песни и твоих замечательных детей . Они у тебя прекрасные , здоровья им и счастья 😍😘😘", "Как черт из табакерки. ..что то страшненький какой то...", "Филя на барже", "Молодец. С его нагрузками отдых просто необходим. Кто хорошо работает тот и хорошо отдыхает (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказали свое мнение поклонники.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 8 Июл 2018 в 8:59 PDT

Сейчас Филипп Киркоров может позволить себе немного сбавить обороты после того, как клип на песню "Цвет настроения – синий" имел оглушительный успех. Это неизбежно породило множество пародий – удачных и не очень.

Например, певец оскандалился, когда на своей страничке выложил пародию на хит с участием детей. Что смотрелось естественно у взрослых мужчин, по мнению зрителей, не совсем подошло маленькой девочке. Ребенок повторил движения за танцорами – опрокинул воображаемую стопку, сделал вид, что снимает нижнее белье.

Некоторым, как и Филиппу Бедросовичу, ролик понравился. Однако большинство зрителей возмутились: они уверены, что исполнительница слишком мала для подобных представлений. В итоге Киркоров удалил видео.