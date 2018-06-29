Бузова крупно подставила Киркорова

Певица Ольга Бузова опубликовала в Сети новый выпуск влога. Ролик пришлось удалить и залить новый. Поклонники уверены, что исполнительница сделала это из-за Филиппа Киркорова.

Нежная дружба Киркорова и Бузовой уже никого не удивляет. Если на публичном мероприятии встречаются Ольга и Филипп, будьте уверены – весь вечер они будут обниматься, целоваться и осыпать друг друга комплиментами. Артистов связывает не только крепкая дружба, но и рабочие отношения: Киркоров снял Бузову в своем клипе, а та пиарит его на собственных интернет-площадках.

В недавнем выпуске влога "Ольга Бузова – Live", который еженедельно выходит на YouTube, артистка вновь говорила о поп-короле. К сожалению для Филиппа, своим упоминанием певица подложила ему свинью: в эфир попал личный номер телефона Киркорова. Поэтому с большой долей вероятности певца ожидают лишние хлопоты.

Спустя время ролик был удален, а на его месте появилось видео на минуту короче предыдущего. Внимательные поклонники тут же поняли, почему влог подрезали и какой момент удален.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 23 Июн 2018 в 8:32 PDT

"Зачем удалили? Из-за номера Киркорова?) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Перезалив видимо из-за разговора с Филипом, его вырезали. Там был номер Филипа виден", "Перезалив? Было же видео на 14 минут,а не на 13!", "Почему перезалив? ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ОБОЖАЮ ТЕБЯ", – писали пользователи Сети.

Отметим, среди поклонников Киркорова бытует мнение, что между звездами – контрактные отношения. Якобы менеджеры Бузовой приплачивали Киркорову за лестные высказывания, нежные объятия и совместное позирование перед камерой.