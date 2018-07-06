Рассеянную Дану Борисову обворовал таксист

Телеведущая Дана Борисова попала в неприятности. Звезду обокрал водитель.

Выходя из такси, Дана обронила в салоне телефон. Пропажу обнаружила не сразу, а когда спохватилась, водитель уже скрылся из виду.

Борисова обратилась в таксопарк, те в свою очередь пообщались с водителем, однако шофер уверял, что дорогостоящий гаджет не видел. "Тогда я написала заявление в полицию. Водителя задержали, но и во время допроса он клялся, что телефон мой не брал. Дескать, может, его следующий пассажир нашел и прихватил. Полицейские мне сказали, что не верят показаниям водителя. Они оставили его подумать ночью в камере с бомжами", – вспоминает телеведущая.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) 12 Июн 2018 в 4:15 PDT

Чтобы не оставаться без связи Борисова купила в ближайшем салоне телефон за две тысячи рублей и принялась ждать звонка из правоохранительных органов. Утром таксист вернул смартфон, правда, модный гаджет оказался немного сломанным. "Зачем-то вырвал оттуда мою сим-карту чуть ли не с корнем и слегка расколотил стекло. Я отдала айфон в ремонт, надеюсь, починят. И, конечно же, не устаю благодарить наших полицейских. Так профессионально сработали", – цитирует звезду сайт "Комсомольская правда".

Добавим, что Дану в последнее время преследует череда неудач. У Борисовой внезапно возникли проблемы с выездом заграницу. Оказалось, что у нее образовалась задолженность по алиментам – 24 тысячи рублей. Дана счет тут же оплатила. Однако вскоре выяснилось, что была указана сумма за один месяц, и ей предстоит погасить долг еще за 4 месяца. Звезда оплатила и остальную часть, однако запрет все еще не сняли. Телеведущая боится, что в результате пропадет дорогой тур в Венецию.