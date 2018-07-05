В Сети появились фото 20-летней невестки Шукшиной с двумя мужиками

Фрейя Зильбер не страдает от одиночества после того, как рассталась с сыном актрисы Марии Шукшиной Макаром Касаткиным. Девушка опубликовала фотографии, на которых запечатлела себя, а также сына и некого мужчину.

Уроженка Барнаула Фрейя Зильбер прославилась после того, как появилась на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" и объявила на всю страну, что в апреле родила сына наследнику популярной актрисы Марии Шукшиной Макару Касаткину. Фрейя жаловалась, что все ее попытки связаться с кинодинастией заканчивались неудачами, хотя она хочет лишь признания, что малыш действительно внук именитой артистки.

В итоге представители Шукшиной и Зильбер встретились, был проведен ДНК-тест. В результате исследования оказалось, что Фрейя действительно родила от Макара. В свою очередь Шукшина предложила Зильбер воспитывать Марка в их семье. Что на это ответила молодая мать, неизвестно. Отметим, что у Фрейи есть дочь. Говорят, она родила ее в 14 лет, девочку воспитывает мать Зильбер. По слухам, та не знает, что Фрейя ее мать, и называет старшей сестрой.

Кстати, личная жизнь Зильбер налаживается. На своей официальной страничке в Instagram, в Stories, девушка опубликовала три фотографии, на одной снята она сама, а на двух – некий мужчина. Примечательно, что на снимке молодой человек держит на руках сына Зильбер. "#мужики", – коротко подписала кадр Фрейя. Точно неизвестно, является ли мужчина на фото сыном Марии Шукшиной Макаром Касаткиным.

Между тем в новом выпуске шоу Малахова Фрейя пожаловалась на игнорирование Макара. "Он просто даже не посмотрел на меня. У него глаза в пол, отходил по углам. Я не знаю, что с ним произошло. Я просто надеюсь, что с ним все хорошо", – отметила Зильбер после встречи с экс-возлюбленным. Фрейя и Макар пересеклись в судебно-медицинском центре. Сын Шукшиной был молчалив и старался не привлекать внимания репортеров. Он не ответил ни на один вопрос журналистов.