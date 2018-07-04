Жуткие кадры из палаты госпитализированного Прилучного

Павел Прилучный вышел на связь с фанатами. Популярный актер опубликовал видео из палаты, и журналисты пришли к выводу, что у артиста мог случиться сердечный приступ.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Павел Прилучный опубликовал в приложении Stories свежее видео. Артист запечатлел собственную грудь, от которой следуют провода (предположительно, аппарата ЭКГ), руку с вставленной в вену иголкой от капельницы и веселенькие черно-зеленые носки.

Судя по разговорам в Сети, многочисленные поклонники пришли в ужас от этих кадров. А РЕН ТВ заявил, что Прилучный попал в больницу с подозрением на сердечный приступ. Отметим, что артист не теряет присутствия духа. Не выглядит расстроенной и супруга Прилучного, актриса Агата Муцениеце.

"У Паши все нормально, не волнуйтесь! После вашего звонка уже вся съемочная группа спрашивает: "Точно ли все хорошо у Прилучного?!" С ним ничего страшного не случилось, у Паши все отлично, здоров как бык! Не пугайте мою съемочную группу, не вникайте. Все отлично, все замечательно. Повода для беспокойства нет", – прокомментировала госпитализацию мужа Муцениеце.

ПозднееТелеграм-канал 112 сообщил, что у Прилучного диагностировали невроз и боли в шейном отделе позвоночника.

Ранее супруги порядком взволновали поклонников, дав понять, что в семье наступил кризис. Фанаты подумали, что развод не за горами. К счастью, пара смогла найти общий язык. Впрочем, нашлись хейтеры, которые предположили, что Прилучный с Муцениеце придумали историю с разрывом, чтобы их лишний раз обсудили в СМИ. Однако супруги категорически опровергли эти нападки.

