"Подлая женщина!": жена Казаченко врезала обнаглевшей Гордон

Ирина Аманти в ужасе от бесчинств, которые творит адвокат Катя Гордон. Но терпеть ее выходки и козни жена певца больше не намерена.

Ирина Аманти то и дело упрекает Катю Гордон в самопиаре: мол, адвокат продает информацию о деле Ольги Казаченко телеканалам. "Гордон – подлая женщина, которая зарабатывает деньги на чужих судьбах и травит людей. Катя до сих пор не понимает, кто Вадик в этой стране, и как она лишила его работы и всего на свете. Ее скоро люди загрызут. Это издевательство ради денег", – заявила Аманти.

Очередной пример того, как можно опуститься, был явлен на заседании Гагаринского суда 3 июля 2018 года, который Аманти называет "адом". "Все понятно с пэтэушницей Олей. Это было просто издевательство, весь суд смеялся на заседании. Она (Ольга. – Прим. ред.) маниакально зависимая. Устроить два часа ада в суде – это позорище. А с Катей Гордон все понятно", — цитирует Аманти "360".

Публикация от Вадим Казаченко и Ирина Аманти (@kazachenko_and_amantea) 30 Июн 2018 в 11:43 PDT

Ранее в интервью Dni.Ru она заявила: "Катя Гордон и ее непонятно от кого рожденные сыновья всюду кричат, что защищают интересы Ольги Казаченко. На самом деле они только начали участвовать в этом деле, требуя признания недееспособности Вадика. Так вот, Вадим обратился в наркологический и психиатрический диспансер и взял необходимые справки, подтверждающие вменяемость, адекватность и здоровье. А знаете, на чем основывается обвинение Ольги Дмитриевны и Кати Гордон? На том, что он женился на Ирине Аманти, то есть на мне! Это вообще нормально?"

Стоит заметить, что Ольга Казаченко и Катя Гордон отозвали иск о признании артиста недееспособным – адвоката и ее команду на суде разнесли в пух и прах. Но, очевидно, продолжат травить и порочить ни в чем не виноватого артиста, выставляя его чудовищем.