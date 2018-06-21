Совсем стыд потеряли: вскрылись грязные методы работы Первого канала

Вечером 21 июня в студии программы "Пусть говорят" в 13-й (!) раз будут обсуждать отношения Вадима Казаченко с родившей от него фанаткой Ольгой Мартыновой. Обнаглевшие телевизионщики в погоне за рейтингами готовы на все. Слова "мораль", "этика", "нравственность" для них просто запретные.

То, что у людей нет стыда, понять можно. Но почему у них еще нет и ума?! Что было в голове у гостевого редактора "Пусть говорят", когда она решила позвать на эфир об Ольге Мартыновой ближайшую подругу Ирины Аманти – подругу той, которую певец считает своей законной и единственной женой?

"Я живу в Италии. Раздается звонок: "Здравствуйте, это Первый канал, мы хотим Вас пригласить завтра на очень важный для Вас эфир в качестве эксперта, – рассказала потенциальная жертва Дмитрия Борисова. – Мы готовы оплатить перелет, если потребуется – прислать за Вами и свой самолет. Кроме того, мы готовы заплатить любую сумму за съемки" Позже я узнала, что сниматься будет программа, где все должны поливать грязью Вадима Казаченко. И мне могут дать около 800 тысяч. Эта редакторша вообще с головой дружит? Она думала, что я за 800 тысяч продам друга? Даже если бы я была в Москве, не пошла бы на такую подлость ни за что в жизни, как бы сильно мне не нужны были деньги!"

Возникает логичный вопрос: из каких денег федеральный канал оплачивает самолеты, предлагает безумные гонорары людям, чтобы те на всю страну клеветали на близких, поливали их грязью, а в идеале кричали и дрались перед камерами? И зачем этой мерзостью каждый день пичкать народ?

Аманти в ужасе от того, что творит Борисов с сообщниками, продолжая безобразную вакханалию с участием Мартыновой. "Ольга Дмитриевна заключила контракт на 25 телеэфиров, 11 из которых уже прошли. Ей нужны были дополнительные темы для новых выпусков ток-шоу, – возмутилась Ирина. – Она даже пригласила в зал суда камеры Первого канала и работала на них. Все шло по сценарию. Мама Ольги Дмитриевны демонстративно падала в обморок и просила спасти дочь – туда вызывали скорую. В это время то и дело показывали, как я бью по камере Первого канала, хотя я всего лишь не хотела, чтобы меня снимали. Зачем мне этот цирк?! Судя по всему, на этом "Пусть говорят" не остановится. В конце съемки очередного выпуска Дмитрий Борисов пообещал, что будет продолжение".