"Сунула свой нос": Стриженову атаковали прямо дома

Екатерина Стриженова пострадала у себя дома. Популярная телеведущая решила насладиться ароматом лилий в саду и в этот момент была атакована двумя осами.

О неприятном инциденте Екатерина Стриженова рассказала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Ведущая с Первого канала опубликовала фотографию, на которой запечатлена с лилиями.

"Обрадовалась, что в саду расцвели королевские лилии, сунула свой нос – надышаться волшебным ароматом – и в этот момент в плечо вонзились две осы!" – сообщила Стриженова. "Теперь еду на работу укушенная... Никому не дадим испортить наш день!" – оптимистично добавила Екатерина.

Многочисленные подписчики прокомментировали ее пост. "Антигистаминные – обязательно!", "Хорошего дня! Выздоравливайте!", "По этому пословица гласит у любопытной Варвары нос оторвали. Зачем суете нос куда не надо?", "Карвалолом помажьте и пройдет! Хорошего дня!", "Обработайте места укусов лимончиком... или соком винограда.. ягодки.. и вам станет легче.. с уважением..", "Да! Любопытство наказуемо! Счастливого дня КАТЕРИНА (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – насоветовали укушенной Стриженовой поклонники.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 30 Июл 2018 в 10:37 PDT

В комментариях Екатерина сообщила, что приняла популярное антигистаминное средство, и поблагодарила за советы и пожелания. А еще рассказала, что после контакта с лилиями оказалась вся в пыльце.