"Оставьте ведущую в покое!": Стриженову назвали незаменимой

После того как зрители программы "Время покажет" заявили, что Екатерине Стриженовой не место в политическом ток-шоу, за телеведущую вступились поклонники. Развязалась жаркая баталия. Не остался в стороне и член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.

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