49-летнюю Бондарчук сняли в купальнике на отдыхе

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана поразила подтянутой фигурой. В 49 лет женщина имеет тело манекенщицы.

В своем Instagram Светлана опубликовала короткую видеозапись с отдыха в Турции. Женщина сначала кокетливо приглаживает волосы на камеру, а затем опускается в море. Бондарчук проплывает несколько метров и переворачивается на спину, распластавшись по воде.

Поклонники отметили, что экс-супруга режиссера выглядит потрясающе. Разменяв пятый десяток, Светлана каким-то образом уберегла свои бедра и ноги от целлюлита, растяжек и варикоза.

"Светлана,напишите,пожалуйста,как ухаживаете за собой,кожей ,питание??!Я вас обожаю!Выдля меня пример!!!❤💐 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "мне бы так выглядить в вашем возрасте, ни жиринки, ни морщинки, ни целлюлита😍 Вы прекрасны👌🏼", "Светлана, Вы человек скрывшийся от печати времени!", "Красива, естественна, грациозна и прекрасна сложена🍒", "Выглядите очень здорово,без сомнения!!!Но думаю,девочки, чтобы так выглядеть, нужно быть мудрой самодостаточной,просто быть собой.Класс!!!", "какие 50? я думала максимум 35, вы классно выгд", – писали изумленные пользователи Сети.

Публикация от Sveta R (@a030aa) 2 Июл 2018 в 8:33 PDT

Добавим, что на опубликованных ею кадрах Бондарчук просто светится от счастья. Вероятно, все дело в новом возлюбленном, общение с которым заставляет Светлану чувствовать себя и выглядеть моложе.

Известно, что новым ухажером светской львицы является 37-летний фотограф Сергей Табунов. Мужчина не на шаг не отходит от зазнобы. Практически на всех мероприятиях Светлана появляется в компании Сергея. Однако многие уверены, что Табунов преследует корыстные цели. Поговаривают, что мужчина просто пытается сделать карьеру за счет влиятельной любовницы.