Изменившаяся Варнава: Я похудела на 170 килограммов

Екатерина Варнава ответила на все наболевшие вопросы поклонников. В частности, популярная комедийная актриса прокомментировала свою худобу, раскрыла возраст и высказалась о прочих аспектах внешности.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Екатерина Варнава опубликовала видео, которое сопроводила подписью: "Ответ на ваше вчерашнее... #ЯУЖЕНЕТА! "Что с ней стало???", "ЧТО ОНА С СОБОЙ СДЕЛАЛА???? это уже болезнь!", и мое любимое "КТО ЭТО?😂😂😂😂😂😂😂😂(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Ролик представляет собой шуточное интервью Варнавы некому журналисту. "Кать, привет, вот многих интересует вопрос, что ты уже не та", – начал беседу интервьюер. Варнава ответила: "Я уже не та, да". "А что с грудью твоей?" – "Она отвисла". "Так, следующий вопрос про прическу. Ты всегда ходишь с пучком". – "Потому что у меня грязные волосы, все время". – "Так. А что с худобой, ты похудела?" – "Я похудела на 170 килограммов". – "Так. Еще вопрос. Давай, скажи уже, сколько тебе лет вообще, признайся честно". – "Мне 180 лет, и моя красота пошла к ***, как и половина моих подписчиков". После такого хлесткого ответа Варнава послала поцелуй в объектив камеры и скрылась из виду, был слышен только ее смех.

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) 3 Июл 2018 в 2:10 PDT

Позднее актриса обратилась к поклонникам уже на полном серьезе. "Недавняя бестактность некоторых подписчиков вызвала у меня лишь смех, но кого-то такие слова реально могут задеть. Я уже делилась с вами своим отношением к адекватной критике... но границы надо же хоть какие то иметь?!?!???" – написала Варнава. Далее Екатерина спросила, когда комментаторы начнут высказывать свое мнение без оскорблений и хамства.

"Я очень жду того, момента, когда вседозволенность инстаграма перестанет быть китчем, и люди устанут грубить... Тут как минимум смекалка должна сработать... будьте добрее и люди к вам точно потянутся❤️" – завершила свой пост актриса.