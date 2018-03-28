Катя Варнава заговорила о личной трагедии после пожара в Кемерово
Звезда написала в Instagram, что за последние два года из жизни ушли папа, родной брат и тетя. Варнава тяжело переживает утрату. "Этот пробел в моей жизни нельзя ничем заполнить, и эта рана никогда не зарастет", – поделилась актриса.
Гибель кемеровчан воскресила в памяти Екатерины тяжелые воспоминания о собственной утрате. Она призналась, что даже опыт личной трагедии не может сравниться с тем горем, которое обрушилось на россиян. "Я не могу представить себе ту боль, которую испытывают семьи погибших деток... несмотря на все это, я даже боюсь подумать о том, чтобы было со мной", – пишет телезвезда в соцсетях.
Добавим, что на несчастье отреагировали многие российские знаменитости. Некоторые даже отказались от гонораров ради помощи жертвам пожара. Например, Лолита Милявская отдала собранную с пермского концерта сумму семье одного из погибших. Анита Цой и ее близкие перечислили миллион рублей, а певец Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов рублей пострадавшим в Кемерово. Филипп Киркоров намерен помочь 11-летнему Сереже, который потерял в пожаре всю семью, но сам чудом остался жив.
Напомним, торговый центр "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов оказались запертыми.
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