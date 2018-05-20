Интимные фото голой Варнавы с женихом появились в Сети

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава на своей странице в Instagram опубликовала снимки фотографа Даниила Величко. На них артистка и ее жених танцор Константин Мякиньков предстали абсолютно голыми.

Екатерина Варнава является счастливой обладательницей яркой, запоминающейся и притягивающий мужские взгляды внешностью. Доказательством этому служат миллионы подписчиков на странице артистки в Instagram. Сама она регулярно подпитывает интерес восторженных поклонников своими фотографиями.

В очередной раз она вызвала настоящую бурю эмоций у поклонников, опубликовав снимки, на которых предстала совершенно голой. Компанию ей составил ее жених, танцор Константин Мякиньков. Именно его рука бережно укрывает прелести красотки от любопытных глаз зрителей. Сам он повернут к объективу спиной. Кадр выполнен в высокохудожественной манере и вызвал восторженную реакцию как у поклонников Екатерины Варнавы, так и у всех ценителей подобного жанра.

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) 16 Май 2018 в 12:15 PDT

Примечательно, что оригинальный снимок за излишнюю откровенность был удален из Instagram. Об этом рассказал фотограф Даниил Величко. Он опубликовал исправленную версию фотографии, прикрыв наиболее спорое место композиции белым сердечком. В таком виде кадр, по всей видимости, устроил строгую цензурную комиссию сервиса.

Публикация от Daniil Velichko (@dvelichko) 18 Май 2018 в 8:32 PDT

Примечательно, что Даниил Величко расценил реакцию Instagram как сигнал для начала более активного продвижения своих творений. "Видимо это знак, что пора уже встречаться с такими работами – на выставках, а не в социальных сетях", – написал он. Отметим, это не первый раз, когда Даниил Величко фотографирует обнаженную Екатерину Варнаву.