Эксклюзив Интервью Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Дом-2

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Шоу-бизнес

Интимные фото голой Варнавы с женихом появились в Сети

Екатерина Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava
Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава на своей странице в Instagram опубликовала снимки фотографа Даниила Величко. На них артистка и ее жених танцор Константин Мякиньков предстали абсолютно голыми.
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Екатерина Варнава является счастливой обладательницей яркой, запоминающейся и притягивающий мужские взгляды внешностью. Доказательством этому служат миллионы подписчиков на странице артистки в Instagram. Сама она регулярно подпитывает интерес восторженных поклонников своими фотографиями.

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Екатерина Владимировна Варнава

Екатерина Владимировна Варнава актриса, телеведущая, участница и хореограф шоу Comedy Woman

В очередной раз она вызвала настоящую бурю эмоций у поклонников, опубликовав снимки, на которых предстала совершенно голой. Компанию ей составил ее жених, танцор Константин Мякиньков. Именно его рука бережно укрывает прелести красотки от любопытных глаз зрителей. Сам он повернут к объективу спиной. Кадр выполнен в высокохудожественной манере и вызвал восторженную реакцию как у поклонников Екатерины Варнавы, так и у всех ценителей подобного жанра.

Примечательно, что оригинальный снимок за излишнюю откровенность был удален из Instagram. Об этом рассказал фотограф Даниил Величко. Он опубликовал исправленную версию фотографии, прикрыв наиболее спорое место композиции белым сердечком. В таком виде кадр, по всей видимости, устроил строгую цензурную комиссию сервиса.

Примечательно, что Даниил Величко расценил реакцию Instagram как сигнал для начала более активного продвижения своих творений. "Видимо это знак, что пора уже встречаться с такими работами – на выставках, а не в социальных сетях", – написал он. Отметим, это не первый раз, когда Даниил Величко фотографирует обнаженную Екатерину Варнаву.

Автор: Геннадий Куприянов20 мая 2018, 12:14

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