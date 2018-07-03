Муцениеце о состоянии госпитализированного Прилучного

Павел Прилучный попал в больницу. Встревоженные журналисты связались с супругой артиста, актрисой Агатой Муцениеце, чтобы та прокомментировала ситуацию.

Павел Прилучный снова оказался в топе новостей. На сей раз один из самых привлекательных актеров отечественного кинематографа попал в больницу. Об этом стало известно после того, как артист на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал в приложении Stories видео, на котором запечатлен лежащим на койке с капельницей в руке. "Друзья, берегите свое здоровье!" – обратился к подписчикам Павел.

Встревоженные поклонники немедленно завалили актера вопросами, а журналисты связались с его супругой Агатой Муцениеце. Та, занятая на съемках, нашла возможность успокоить общественность. "У Паши все нормально, не волнуйтесь! После вашего звонка уже вся съемочная группа спрашивает: "Точно ли все хорошо у Прилучного?!" С ним ничего страшного не случилось, у Паши все отлично, здоров как бык! Не пугайте мою съемочную группу, не вникайте. Все отлично, все замечательно. Повода для беспокойства нет", – цитирует Агату Муцениеце "Телепрограмма".

Публикация от Agata M (@agataagata) 1 Июл 2018 в 6:20 PDT

Ранее супруги порядком взволновали поклонников, дав понять, что в семье наступил кризис. Фанаты подумали, что развод не за горами. К счастью, пара смогла найти общий язык, хоть и с трудом. "Мы с Павлом правда очень разные люди, но мы, скорее всего, крабики, которые нашли друг друга навсегда! А еще все, кто любят друг друга, знайте: самое важное – разговаривать!" – призналась недавно Муцениеце фанатам.

Нашлись хейтеры, которые предположили, что Прилучный с женой просто придумали историю с разрывом, чтобы их лишний раз обсудили в СМИ. Однако супруги категорически опровергли эти нападки.